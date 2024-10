Criança de 6 anos quase é atropelada por caminhão de lixo no Nova Campo Grande

Uma menina, de apenas 6 anos, quase foi atropelada por um caminhão de lixo durante o começo da hora do almoço desta quinta-feira (3), na Rua 65, localizada no Bairro Nova Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a criança estava indo comprar refrigerante para o almoço junto com a irmã. As duas seguiam em bicicletas diferentes, quando ao passar um cruzamento ela se assustou com a manobra feita pelo caminhão.

Diante da situação, ela pulou da bicicleta. A ação rápida da menina evitou que ela fosse atingida pelo veículo, que passou por cima do meio de transporte. Apesar do susto, a criança teve apenas ferimentos leves pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas saíram do local após avaliar a menina e contatar que ela não teve lesões mais graves.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também