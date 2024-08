Criança de 8 anos e avô morrem após acidente na BR-262 em MS

Uma criança de 8 anos morreu no sábado (3) em um acidente fatal foi próximo ao córrego do Pombo, no limite dos municípios de Três Lagoas e Água Clara.



De acordo com o RCN 67, o avô da criança dirigia um Toyota Corola e estava trazendo a menina de volta para casa, depois que ela passou as férias em Pirapozinho (SP), quando perdeu o controle do veículo que saiu da pista e acabou capotando.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a criança do carro, mas ela já estava sem vida. A Polícia Civil de Água Clara foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal também compareceu no local.



O avô foi resgatado com ferimentos e de acordo com a PRF, morreu horas depois no hospital.



Já o corpo da criança foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal de Três Lagoas (MS) para a família.



