Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carro em Bataguassu

Um menino, de apenas 9 anos, ao ser atropelado durante o final da tarde de domingo (24), no cruzamento das ruas Nossa Senhora com Santo Antônio, no Jardim São Francisco, em Bataguassu.

Segundo as informações iniciais, o pequeno foi atropelado por um Ford Fiesta, que era conduzido por um homem, de 32 anos. Apesar disso, a dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, socorrendo o menino e o encaminhando para a Santa Casa da cidade, porém, ele não resistiu aos graves ferimentos causados pelo atropelamento e acabou falecendo.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também