Crianças desaparecem em Campo Grande e são encontradas na Bolívia

Duas crianças que foram levadas de casa no Jardim Leblon na manhã da última sexta-feira (22), foram encontradas após esforços da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Logo que os policiais foram acionados em Campo Grande, já iniciaram as investigações iniciaram, e descobriram que os menores foram levados pelo genitor, de nacionalidade estrangeira.

O alerta foi dado a todas as instituições e, no fim da tarde de ontem (23), a equipe policial localizou o pai e as duas crianças, na cidade de Puerto Quijarro, onde foram detidos pela polícia Boliviana.

As diligências seguem os trâmites internacionais. As crianças estavam em ótimo estado de saúde, física e psicológica, não foram coagidas pelo pai e disseram que queriam estar com o genitor

