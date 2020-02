Defron apreende mais de 500 kg de maconha durante fiscalização

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Dois homens foram presos com 583 quilos de maconha por policiais da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), na manhã desta terça-feira (11), na MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai.

A droga era transportada em um veiculo Fiat Punto com placas da cidade de Campo Grande. Após a verificação soa sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que se tratava em verdade de um veiculo com ocorrência de roubo no estado de São Paulo.

Após a realização de algumas diligências, uma segunda equipe de policiais da Defron conseguiu abordar já próximo a cidade de Dourados um veículo Ford Fiesta, o condutor assumiu ser o ‘batedor’ da carga. O homem foi preso em flagrante e o veiculo também foi apreendido.

Diante dos fatos, os três homens foram conduzidos até a sede da Defron onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Os dois homens ocupantes do Fiat Punto foram autuados ainda pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador veicular. Todos os autores foram encaminhados ao sistema penitenciário do estado de Mato Grosso do Sul, onde permanecem a disposição da justiça.

