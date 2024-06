Delegado da PF é o 1º brasileiro eleito para chefiar a Interpol

O delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza foi eleito nesta terça-feira (25) como o mais novo secretário-geral da Interpol - The International Criminal Police Organization, ou Organização Internacional de Polícia Criminal em tradução livre - de 2025 até 2030.

A eleição do Comitê Executivo da Interpol aconteceu em Lyon, na França, e totalizou oito votos para o brasileiro e outros três para o britânico Stephen Kavanagh. Também participaram, mas não receberam votos, Mubita Nawa, da Zâmbia, e Faisal Shahkar, do Paquistão.

Essa é a primeira vez que um brasileiro entrou na disputa ao cargo e se elegeu, dando fim a quase 100 anos de hegemonia entre europeus e norte-americanos.

“A eleição do delegado Urquiza reflete a alta prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, que tem na cooperação internacional, crescentemente, uma dimensão essencial”, disse nota conjunta dos ministérios Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública.

Os órgãos ainda destacaram que a escolha do nome “representa, ademais, o reconhecimento, pela comunidade internacional, do profissionalismo e da competência da Polícia Federal brasileira no enfrentamento à criminalidade, bem como de sua relevante contribuição ao trabalho da Interpol”.

