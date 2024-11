Delegados de Ponta Porã são condenados após esquema de corrupção na Polícia Civil

Vinícius Santos com informações do MPMS

Dois delegados da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foram condenados à prisão pelo Tribunal de Justiça do Estado, após a 3ª Câmara Criminal acatar recurso ministerial do Ministério Público de MS (MPMS). A decisão, proferida em 7 de novembro de 2024, reformou a sentença de primeiro grau, que havia inocentado os réus, envolvidos em um esquema de corrupção em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Os dois delegados estavam à frente de delegacias de Ponta Porã durante a operação “Codicia”, realizada em 2021, que revelou um esquema de corrupção envolvendo agentes da Polícia Civil. Segundo o MPMS, os delegados não apenas ignoraram a corrupção em suas equipes, como também foram diretamente beneficiados pelo esquema. O GAECO (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado) do Ministério Público teve um papel central na investigação, que envolveu quebra de sigilo bancário, interceptações telefônicas e coleta de provas documentais.

Um dos delegados já havia sido condenado anteriormente, em 2023, a 4 anos de prisão por concussão, e agora, com a nova condenação, sua pena chega a mais de 15 anos de reclusão. Ele também perdeu o cargo. O outro delegado, que inicialmente foi inocentado, teve sua pena de 8 anos e 5 meses de prisão determinada, além da perda da função pública.

A sentença destacou que a corrupção entre agentes de segurança pública prejudica a confiança da sociedade nas instituições policiais e enfraquece a ordem pública, resultando em sérias consequências para a paz social.

Além dos dois delegados, outros seis policiais civis e uma perita foram condenados por corrupção e envolvimento em organização criminosa. Eles eram responsáveis por liberar veículos apreendidos e negociar drogas apreendidas, com propina, utilizando até veículos oficiais para transporte. As penas variam entre 3 a 8 anos de prisão.

A operação, que teve início em maio de 2021, identificou uma associação criminosa que se utilizava da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para cometer crimes, como o tráfico de drogas e a restituição irregular de veículos apreendidos. As investigações também revelaram que, em alguns casos, a droga apreendida era retirada do depósito da delegacia e revendida por policiais envolvidos no esquema. O processo segue em sigilo, e os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

