Depois de "3 doses de pinga", motociclista causa acidente em cruzamento no Tijuca

Um motociclista de 44 anos foi preso por dirigir bêbado e deixar uma mulher ferida em colisão entre as duas motos na noite de ontem (12), na Avenida Souto Maior com Conde de Boa Vista no Jardim Tijuca.

Conforme o boletim de ocorrência, um autor conduzia uma Honda Bros pela Avenida Souto Maior no sentido sul/norte quando tentou fazer uma conversão proibida a esquerda na rua Conde de Boa Vista, causando a colisão com outra motociclista.

A mulher de 41 anos que também pilotava uma Moto Honda, modelo CG Fan, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na mão e uma fratura confirmada na perna esquerda, além de ter tido o veículo destruído. A mulher é habilitada e estava com a documentação da moto em dia.

Já o autor que causou o acidente, aprestava sinais de embriaguez e marcou 0,74mg/l no teste do bafômetro.

Também foi informado de que a motocicleta do autor estava com a documentação atrasada e foi encaminhada ao pátio do Detran. O homem foi encaminhado para a Depac Cepol, onde informou que por volta das 17h30 havia "três doses de pinga" e logo após, saiu de casa para ir até um comércio próximo. Ele alegou que o semáforo estava verde, mas, que fez a conversão onde não podia.

O autor deve responder por conduzir veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool e lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor.

