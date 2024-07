Deputado estadual encontra a filha morta no sítio da família

A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, de 26 anos, foi assassinada a tiros durante a manhã desta sexta-feira (19), na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, no Mato Grosso.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Gazeta Digital, o corpo da jovem foi encontrado no sítio da família, localizado na zona rural da cidade, pelo deputado.

Ela estava sozinha quando foi encontrada, porém, o ex-marido da empresária, Romero Xavier, chegou ao local no momento da comoção da família. Ele acabou sendo preso, como principal suspeito do crime.

Ainda segundo o site, Romero e Raquel estavam casados há quase 10 anos e passavam por um processo de divórcio.

Em nota, o Governo de Mato Grosso lamentou a morte de Raquel e informou que as equipes das forças de segurança do estado já estão no município para esclarecer o fato.

“Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu. Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, lamentou o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho, lamentou a morte e informou que expressa os "mais sinceros sentimentos e solidariedade à familiares e amigos de Raquel", e que deseja que Deus console o coração de toda a família enlutada.

