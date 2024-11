Desaparecido há 9 dias, idoso é encontrado sem vida no Jardim Colúmbia

Douglas Batista Elizário, de 66 anos, foi encontrado morto quase 10 dias após desaparecer em Campo Grande. Seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, em um terreno do Jardim Colúmbia, durante a tarde de domingo (24).

Conforme o boletim de ocorrência, um homem que limpava o terreno encontrou o corpo a cerca de 30 metros da rua. Ele então foi até a um imóvel, pedindo para que a polícia fosse acionada.

A testemunha não soube dizer quem era o trabalhador, uma vez que ele foi embora após encontrar o corpo. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover o cadáver e o levar para uma área mais acessível.

A perícia técnica esteve no local, junto com a Polícia Civil. Durante analise inicial, os peritos perceberam que a vítima estava com afundamento de crânio, levando a crer que ele tenha sido assassinado e jogado onde foi encontrado.

Diante disso, o caso foi registrado como homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Douglas estava sumido desde sábado, dia 16 de novembro, quando foi visto pela última vez no bairro Jardim Vida Nova.

