Um homem, sem qualquer identificação, morreu durante a segunda-feira (4) na Santa Casa, após ser encontrado caído na Avenida Tamandaré, em Campo Grande.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência apontam que a vítima não movimentava os quatro membros, não estava protegendo vias aéreas e estava em mal estado de higiene.

A funcionária do necrotério informou na delegacia que o homem em questão, foi localizado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 11h52, no último domingo (3).

A equipe médica informou no prontuário que realizado alguns exames, mas durante a internação, a vítima evoluiu com choque refratário, disfunção orgânica múltipla e parada cardiorrespiratória, tendo seu óbito constatado na segunda-feira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão e será investigado pela Polícia Civil.

