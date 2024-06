'Pessoa linda e especial', diz prima após morte de médica em acidente na Afonso Pena

Sentimento de tristeza e um vazio tomou conta de amigos e familiares da médica recém-formada Anne Carolline Ne Barros, de 26 anos, que faleceu no início da tarde de segunda-feira (17), após sofrer um grave acidente de trânsito em que era passageira de um veículo que bateu em um poste na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A colisão aconteceu na manhã de domingo (16) e o Corsa Classic era conduzido pelo amigo Felipe Costa Farfan Mazzini, de 27 anos, que poderia estar dirigindo sob influência de álcool. No boletim de ocorrência do acidente, consta que ele recusou fazer o teste do bafômetro por duas vezes e foram encontrados uma garrafa de whisky e uma lata de energético no veículo.

Anne estava com um quadro bastante delicado na Santa Casa. Ela foi socorrida em estado gravíssimo no dia do acidente e precisou ser intubada ainda pelo local pelo Corpo de Bombeiros. No mesmo dia, familiares informaram a Polícia Civil que ela havia entrado no protocolo de morte encefálica e no início da tarde de segunda-feira, a família recebeu a notícia da morte.

Pelas redes sociais, comoção, lamentações pela vida da jovem médica ceifada e intensas despedidas.

A prima foi uma das primeiras a se prontificar em homenagear a médica. "É uma perda irreparável para nossa família. Todos nós sentiremos muito a falta da pessoa linda e especial que você foi, prima".

Amigos próximos da família também se manifestaram e lamentaram muito receber a notícia da morte de Anne Carolline. A médica era muito querida não apenas entre os amigos, mas seu entorno adorava sua companhia.

"Nossos corações choram de muita tristeza com a perda. A vida nos ensinou a dizer adeus as pessoas que amamos sem tirá-las dos nossos corações. Anne descanse em paz nos braços do pai onde não existe dor, sofrimento e nem tristeza", escreveu uma conhecida da família.

Outro primo lembrou que ela tinha toda uma carreira pela frente. "Descansa em paz, minha prima. Tão nova e um futuro todo pela frente, mas Deus sabe de todas as coisas", lamentou.

