JD1TV: Câmera registra momento em que carro se arrebenta em poste na Afonso Pena

Câmera de segurança de uma farmácia registrou o momento em que um veículo Corsa Classic, de cor preta, colide violentamente contra um poste de concreto no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Terenos, na região do centro de Campo Grande.

O carro era conduzido por um homem, de 27 anos, e tinha como passageira uma mulher, de 26 anos. Não foi informado a relação ou parentesco entre eles, mas as primeiras informações apontam que eles seriam um casal.

Informações colhidas no local pela reportagem apontam que o condutor sofreu um desvio direcional e perdeu o controle da direção por motivos a serem apurados, subindo no canteiro e batendo contra o poste. O motorista ficou em estado grave devido à pancada e sangramento no rosto, enquanto a passageira sofreu múltiplas fraturas e precisou sair intubada do local e seu estado era considerado gravíssimo.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou que não deu para levantar informação de possível embriaguez, já que o ponto principal era o atendimento médico das vítimas, realizado pelo Corpo de Bombeiros

A informação era de que eles seguiam no sentido do centro ao bairro da cidade, na direção a Avenida Duque de Caxias. O condutor era habilitado e a documentação do carro estava em dia.

Pelo local ainda estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica, acionados por conta da gravidade e da dinâmica do fato.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, foi acionada e esteve presente no local para avaliar o poste, mas descartou a necessidade de substituí-lo neste momento.

