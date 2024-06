Garrafa de whisky e energético foram encontrados em carro batido na Afonso Pena

Uma garrafa de whisky, uma lata da energético e um copo de metal foram encontrados dentro do veículo Corsa Classic, que colidiu violentamente contra um poste de concreto na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. O carro era conduzido por um homem, de 27 anos, e tinha uma jovem, de 26 anos, como passageira, onde ambos ficaram em estado grave e foram levados para a Santa Casa.

Detalhes que estão no boletim de ocorrência apontam que o condutor recusou por duas vezes fazer o teste do bafômetro - ambas ocorreram no hospital, pois no momento do acidente, a prioridade era realizar o resgate das duas vítimas, que foi feito pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o registro policial, o rapaz disse que não se lembra do acidente e que apenas acordou estando na unidade hospitalar. Em conversa com a polícia, ele informou que o carro era alugado e ele trabalha como motorista de aplicativo.

Também no hospital estava a mãe da jovem, no qual ela relatou que a filha havia saído na companhia do rapaz para irem a uma festa no Arena Green Hall.

Durante a verificação do veículo realizado pela Polícia Científica e acompanhado pela Polícia Civil, o diagnóstico apontou que os pneus do Corsa Classic estava com os pneus traseiros em péssimas condições e que o condutor perdeu o controle sozinho, pois não houve envolvimento de nenhum veículo e a pista estava em boas condições.

Imagens de câmera de segurança de uma farmácia também comprovam o investigado pela Polícia Civil e a Polícia Científica, onde o vídeo mostra que o condutor sofre desvio direcional e acaba subindo na calçada, atingindo violentamente o poste de concreto, chegando a quebrar a estrutura no meio, mas sem risco de queda.

