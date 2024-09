Detento é encontrado morto em sela da penitenciária de Dourados

Um detendo, identificado como Fernando Rohr, de 29 anos, foi encontrado morto em sua sela, que dividia com outros 11 detentos, na madrugada deste domingo (2), na Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Segundo informações do portal de notícias local Dourados News, por volta das 2h da manhã, policias penas da unidade foram alertados pelos gritos de outros internos da cela que Fernando estaria passando mal.

No entanto, ao chegarem no local, se depararam com Fernando já sem vida, com um lenço amarrado ao pescoço.

A polícia foi acionada e o caso foi registado como “morte a esclarecer”.

