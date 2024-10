Diretora de escola é detida por desordem eleitoral em Campo Grande

Na manhã deste domingo (27), a diretora de um escola de Campo Grande foi detida por desordem durante as votações do 2º turno. De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a mulher teria abordado eleitores e desrespeitado as normas da Justiça Eleitoral.

O caso aconteceu na Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, e a detenção foi baseada no artigo 296 do Código Eleitoral, que prevê sanções para ações que perturbem o andamento das eleições.

O caso está sob investigação da Justiça. Vale ressaltar que promotores eleitorais estão atuando em diversas seções para assegurar que os eleitores possam exercer seu direito ao voto sem interferências indevidas.

