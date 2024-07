Discussão entre morador e pedreiro por reforma inacabada termina em tiros no Bonança

Morador, de 41 anos, e CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), foi preso em flagrante por supostamente ameaçar um pedreiro e atirar pelo menos 12 vezes contra a motocicleta do trabalhador, de 51 anos, durante a noite desta segunda-feira (15), no Jardim Bonança, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a situação aconteceu após uma discussão entre as partes, pois o morador cobrou celeridade na reforma que estava inacabada e o prazo havia se estendido muito além do combinado.

A reforma em questão consistia em reforma, ampliação e reparos hidráulicos e a pintura da casa, sendo que o combinado verbalmente entre as partes era de três meses de obras, porém, teria se estendido há quase 8 meses. O valor desembolsado, segundo o morador, seria de R$ 24 mil.

Porém, o caso acabou ocorrendo após uma chamada de atenção por parte do homem no pedreiro, que não teria gostado e iniciado uma discussão com prévia vias de fato entre eles. O morador buscou a arma no quarto, enquanto o trabalhador iria deixar a casa.

A confusão se estendeu pelo lado de fora, quando o pedreiro iria montar na moto, e o morador apontou a arma para o veículo e atirou 12 vezes, sendo que 10 acertaram e dois passaram perto da motocicleta. Assustado, a vítima correu para a esquina e ligou para a Polícia Militar, pedindo ajuda sobre o ocorrido e que precisaria de suas ferramentas para continuar trabalhando, que ainda estavam na casa do morador.

O pedreiro ainda disse que foi ameaçado pelo morador, que dizia querer ser ressarcido devido ao atraso da obra.

O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo na delegacia de plantão.

