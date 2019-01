DOF apreende quase 3 toneladas de drogas na MS-295

Na sexta-feira (4), foi apreendido pelo Departamento de Operações de Fronteira na MS-295, um caminhão “recheado” de maconha. O condutor conseguiu fugir para um matagal próximo a via. O DOF que comandou a ação identificou um homem e uma adolescente como “batedores”.

A equipe deu ordem de parada ao condutor de um caminhão modelo Mercedes Benz 1313, cor amarela, placas de Tapira-PR, sendo que este não obedeceu e empreendeu fuga. Conforme o DOF, ele abandonou o veículo e fugiu para um matagal próximo, não sendo possível localizá-lo.

Logo em seguida, policiais abordaram um homem e uma adolescente que seguiam em um veículo modelo Fiat Uno, cor branca, com placas de Joaçaba - SC. Eles informaram que moravam em Itaquiraí - MS e foram contratados para repassarem informações ao condutor do caminhão sobre o policiamento da da rodovia.

A dupla informou ainda que a droga e a arma de fogo seriam entregues em Itaquiraí. No caminhão e no Fiat Uno foram localizados rádios de comunicação.

Durante vistorias, a equipe do DOF encontrou centenas de tabletes de maconha no caminhão que após somados totalizaram 2.987 quilos. Foi encontrada ainda uma arma calibre 12.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.

