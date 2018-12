DOF realiza "Operação Saturação" na fronteira com o Paraguai

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) iniciou na tarde desta sexta-feira (28) uma grande operação policial na faixa de fronteira, entre o Brasil com o Paraguai, nos municípios de Coronel Sapucaia, Paranhos e Sete Quedas.

De acordo com o diretor do DOF, o Coronel PM Kleber Haddad Lane, equipes do DOF foram empenhadas na Operação Fronteira Alerta, que ocorre por tempo indeterminado e conta com o apoio de um helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Mato Grosso do Sul, bem como equipes da Polícia Militar daqueles municípios.

A operação tem por finalidade o combate aos crimes transfronteiriços, como apreensões de entorpecentes, armas de fogo e munições; recuperação de veículos objetos de crime (roubo/furto); cumprimento de mandados de prisão; e, o policiamento e bloqueios para fiscalização nas rodovias estaduais e vicinais.

