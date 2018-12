Após tiroteio, DOF recupera veículo roubado em Curitiba

Da redação com assessoria

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de quinta-feira (27), por volta das 21h50, um veículo Toyota Corolla, placas de Criciúma (SC) e registro de roubo na cidade de Curitiba (PR) em fevereiro de 2018.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na cidade de Paranhos. Populares informaram aos policiais sobre um tiroteio em uma avenida próximo à Linha Internacional, que divide a cidade brasileira com a cidade Paraguai de Ypehú.

Imediatamente a viatura do DOF foi até o local onde localizou o veículo Corolla com marcas de disparos de arma de fogo, os vidros traseiros quebrados, as portas destravadas e marcas de sangue em seu interior.

Os policiais do DOF foram informados pela Polícia Militar local de que o condutor do Corolla, um homem de 19 anos, estava no hospital da cidade ferido por disparo de arma de fogo.

Ao saber do registro de veículo roubado, o condutor disse que pegou o veículo Corolla em Itaquiraí, juntamente com um amigo, e vieram a Paranhos para carregá-lo com maconha e levá-lo novamente para aquela cidade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Civil de Paranhos para os procedimentos legais.

Deixe seu Comentário

Leia Também