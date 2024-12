Dois carros foram encontrados em chamas em Dourados; polícia investiga se foi ato criminoso

Dois veículos, modelo Fiat/Fiorino, foram encontrados em chamas na manhã desta sexta-feira (6), em Dourados.

Os carros foram encontrados na região do Guaicurus, na estrada que liga os bairros Estrela Verá e Jóquei Clube.

Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros e tentaram conter as chamas, mas os dois veículos ficaram completamente destruídos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.

De acordo com as informações preliminares, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso.

Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos ou a motivação para o ato. O caso segue sendo investigado.

