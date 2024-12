Dois homens foram mortos em emboscada na véspera de Natal em Corumbá

Dois homens, dentificados como Estefferson Galvão Soares, de 40 anos, e Javier Cerruto Soares, de 29 anos, foram mortos na noite de ontem (24), em um ataque a tiros no bairro Centro América, em Corumbá, próximo ao cruzamento das ruas Rubi e Diamantino, na calçada de um imóvel comercial.

Segundo informações do boletim de ocorrência ao qual o Diário Corumbaense teve acesso, uma guarnição da Força Tática foi acionada por volta das 19h55, para atender uma situação com disparos de arma de fogo na região.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma aglomeração de populares em torno das vítimas, que apresentavam ferimentos no tórax. Os óbitos foram constatados após a chegada da Perícia da Polícia Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma das vítimas, Javier Cerruto Soares, portava o RG (Registro Geral), o que possibilitou ser identificada ainda no local. O outro, homem, Estefferson, foi identificado posteriormente, na delegacia, após sua filha reconhecer foto no celular encontrado com ele.

Ainda não há informações sobre autor(es) do crime e a motivação está sendo investigada.

O crime foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Corumbá, como homicídio qualificado por traição, emboscada ou outro recurso que dificultou a defesa das vítimas.

