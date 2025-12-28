Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141

Os criminosos Maike Oliveira Goulart, de 32 anos, conhecido como “Cacique”, e Eliabe da Silva Belau, de 39, foram localizados e presos após assaltarem um posto de combustíveis na noite de sábado (27), em Ivinhema. A ação terminou com perseguição policial, capotamento do veículo usado na fuga e mobilização de equipes da Polícia Militar, Força Tática e Polícia Militar Rodoviária na MS-141, entre Ivinhema e Angélica.

Conforme apurado, a dupla chegou ao posto em um veículo Citroën C3. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na direção, o comparsa desceu armado, foi até o caixa e rendeu as funcionárias, anunciando o assalto. Sob ameaça de arma de fogo, o criminoso recolheu todo o dinheiro disponível no caixa e retornou rapidamente ao veículo.

Após o roubo, os autores fugiram em alta velocidade, mesmo com a presença de clientes no estabelecimento no momento da ação criminosa. A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências, recebendo informações de que o automóvel utilizado pelos assaltantes seguia pela rodovia MS-141, em direção ao município de Angélica.

Durante as buscas, os policiais foram informados de que um veículo com as mesmas características havia capotado próximo ao quilômetro 85 da rodovia e sido abandonado às margens da pista. No deslocamento até o local, a equipe encontrou Eliabe caminhando pela rodovia, com ferimentos nas pernas e marcas de mato nas costas. Diante de versões contraditórias, ele foi preso em flagrante e levado ao local do acidente, onde a capotagem foi confirmada.

Enquanto a ocorrência era atendida, policiais de Angélica informaram que Maike havia sido visto fugindo para uma área de mata ao perceber a aproximação da viatura. Com o apoio da Força Tática e da Polícia Militar Rodoviária, as buscas continuaram e, pouco tempo depois, o suspeito foi localizado e capturado. Ambos foram encaminhados à delegacia para as providências legais.

