Dupla do Kadett é presa pelo Choque após roubar jovem no Nova Campo Grande

O Batalhão de Choque prendeu na noite desta quarta-feira (9), dois assaltantes, de 20 e 22 anos, que roubaram um jovem, de 22 anos, na Avenida Wilson Paes de Barros, no Nova Campo Grande, nesta Capital.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, os assaltantes tentaram levar a motocicleta da vítima, mas como não conseguiram, acabaram roubando o celular e o capacete, fugindo na sequência usando um Chevrolet Kadett.

A equipe do Choque passou a realizar diligências, quando no bairro Guanandi, observaram um motociclista usando um capacete com as mesmas características do objeto roubado. Ele tentou fugir da abordagem, mas foi contido durante a fuga.

Questionado sobre o roubo, chegou a negar, mas logo depois confessou ser um dos participantes do assalto.

Ele também indiciou onde estaria o comparsa, encontrado na casa da mãe, afirmando que o celular e o veículo usado no crime foram repassados para outros dois indivíduos.

Porém, esses indivíduos não foram localizados nas diligências. Como a vítima reconheceu os criminosos, eles foram preso em flagrante pelo crime e foram levados até a delegacia de plantão.

