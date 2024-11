Dupla é presa após esfaquear e quase matar homem no Jardim Centro Oeste

Um homem, identificado apenas como Waldemir, foi vítima de uma tentativa de homicídio neste domingo (10), na Rua Maria de Lourdes Vieira de Matos, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada até a Rua Maria de Lourdes Vieira de Matos, no Jardim Centro Oeste, para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca.

Ao chegarem no local, se depararam com Waldemir, já no chão, dentro do quintal de uma residência, sangrando e quase inconsciente, não conseguindo falar com os militares devido a gravidade dos ferimentos.

Populares contaram aos policiais que Waldemir veio gritando por socorro até chegar no local, caindo no chão. Neste momento, a dupla se aproximou de Waldemir e desferiram outros dois golpes de faca, e só pararam após a moradora da residência sair e pediu para que eles parassem com as agressões. Eles deixaram o local logo em seguida.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, e prestou atendimento imediato à vítima. Ele foi resgatado e, devido a gravidade dos ferimentos sofridos, foi encaminhado até a Santa Casa da Capital.

Testemunhas, que não se identificaram por medo de represálias, contaram que a dupla tem um histórico de violência na região e descreveram os autores, além de apontar para um possível paradeiro deles.

Após diligências, os policiais encontraram Rafael de Almeida Bezerra e Luziano Rodrigues de Almeida escondidos em uma residência, localizada na Rua Ouro Verde.

De imediato a dupla confessou o crime, e detalhou que a motivação das facadas seria o suposto roubo de uma bicicleta. Durante checagens, os policiais constataram que Luziano tinha um mandado de prisão em aberto.

Uma testemunha, identificado como Douglas do Santos Cabral, também foi preso, já que também tinha mandado de prisão em aberto.

