Dupla é presa após polícia fechar boca de fuma operada por eles em Juti

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juti, prendeu dois homens nesta sexta-feira (14) por tráfico de drogas em Juti, cidade a 314 quilômetros de Campo Grande, além de fechar a boca de fumo operada pela dupla e apreender a droga comercializada no local.

No total, a polícia apreendeu 23 papelotes de cocaína, 45 pedras de crack, celulares e R$ 675 em espécie.

A dupla será indiciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois continuam presos e em disposição da justiça.

