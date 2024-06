Dupla é presa por roubar carro em Campo Grande

Dois homens, de 19 e 27 anos, foram presos por roubarem um carro durante a madrugada de terça-feira (25), em Campo Grande. Eles estavam acompanhados de um adolescente quando cometeram o crime.

Conforme as informações policiais, depois de receber a denúncia, as equipes da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) realizaram diligências até localizar o primeiro autor, em uma casa abandonada no Bairro Tiradentes. Ao ser realizada a abordagem, ele fugiu pulando muros, porém foi capturado pelos policiais.

Já preso, ele confessou o crime, indicando onde os comparsas estariam escondidos. Coincidentemente, o rapaz de 19 anos havia acabado de ser preso pela mesma equipe, cumprindo um mandado de prisão que ele possuía em seu nome. Quando questionado sobre o envolvimento no roubo, o jovem afirmou ter feito parte do grupo.

A equipe realizou rondas pelo Bairro Tiradentes e acabou por localizar o veículo da vítima estacionado em via pública, realizando sua apreensão, para posterior restituição à vítima.

Os criminosos são acusados de terem praticado pelo menos quatro roubos de veículos em 2024, na Capital. De acordo com as informações levantadas pela Defurv, os autores abordavam as vítimas e, mediante grave ameaça, subtraía o veículo.

