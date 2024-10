Dupla matou homem a pauladas durante briga de facções em Jardim

Celso Augusto Chimenes de Oliveira, de 32 anos, foi morto durante uma briga motivada por rivalidades envolvendo facções criminosas na madrugada deste domingo (20), na rua Garibaldi Grubert, em Jardim. Os suspeitos do crime foram presos pela Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, o homicídio ocorreu enquanto todos os envolvidos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando decidiram ir até a casa de uma delas que fica próximo e continuaram bebendo.

Quando estavam na residência, Celso e o suspeito começaram uma discussão sobre facções do crime. Com os ânimos exaltados, a vítima agrediu o autor, que saiu do local e foi até a própria casa, retornando acompanhado do irmão.

Eles estavam armados com pedaços de madeira e juntos desferiram vários golpes na cabeça da vítima, deixando o local em uma motocicleta Honda. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu Celso, mas ele morreu assim que chegou no Hospital Marechal Rondon.

Os agressores foram identificados e localizados na residência, onde também foi encontrada a motocicleta utilizada na fuga. Após a prisão a perícia foi acionada e, no local, recolheu pedaços de madeira e roupas com sangue. Os vestígios recolhidos foram encaminhados para exame pericial.

Os presos permanecem à disposição da Justiça.

