Dupla que furtava churrascaria na Vila Bandeirantes Ã© detida por populares

Dois indivíduos, um de 37 e um de 25 anos, reincidentes em cometer furto no restaurantes Picanha’s Grill, acabaram presos na madrugada deste sábado (9), durante a tentativa de mais um delito no estabelecimento da rua Brilhante,na Vila Bandeirantes.

Foi um vigilante que notou que os dois autores entraram no interior do restaurante e teriam saído de lá arrastando um climatizador de ar marca Rotoplast com cerca de 2 metros de altura.

A dupla foi interceptada pelo vigilante, que com a ajuda de populares realizaram a detenção dos autores.

A Polícia Militar foi acionada e os criminosos informaram que há três dias, haviam furtado panelas de barro de 5 litros e teriam escondido próxima a margem do córrego Anhanduí.

Em razão da agitação e agressividade dos autores, eles foram algemados e conduzidos para a Depac Cepol, onde o caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas, na forma tentada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também