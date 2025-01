Durante as férias, escola infantil é invadida e danificada no Jardim Noroeste

Durante o recesso do período escolar, a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Maria Dulce Prata Cançado, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi invadida e teve vários objetos e espaços danificados. O caso aconteceu entre 20 de dezembro e o início deste ano.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem ficou responsável por verificar como estava a unidade de ensino e durante a segunda-feira (6), constatou que diversos danos.

Na delegacia, enquanto registrava a ocorrência, ele informou que havia danos no banheiro masculino, como os vidros quebrados, dois vidros próximo ao teto, telas de computadores, porta da sala da coordenação, cadeado do freezer, trinco da porta do refeitório e porta de acesso ao pátio.

Além disso, o responsável por fazer a vistoria na escola, apontou que quem invadiu a unidade de ensino, também revirou os armários que ficam na sala de aula.

Não há informações sobre quem teria invadido a escola, nem mesmo se há imagens de câmera de segurança nos arredores da escola municipal.

O caso foi registrado como dano qualificado, se cometido contra patrimônio público.

