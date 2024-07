Em briga por som alto, moradora arranca os cabelos de vizinha em condomínio da Capital

Mulher, de 40 anos, ficou com ferimentos no rosto e teve alguns cabelos arrancados no final da noite desta segunda-feira (8) após ter sido agredida pela vizinha, de 37 anos, no condomínio Residencial Sirío Libanês, em Campo Grande. O caso aconteceu após uma briga envolvendo um som alto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o marido da mulher, de 37 anos, relatou que a vizinha estaria escutando música em um volume elevado ao condizente para um condomínio e por isso, decidiu chamar a Polícia Militar.

Quando os militares estiveram no local, nada foi constatado, aparentando estar tudo na normalidade e sem nenhuma irregularidade. Porém, foi orientado pelos policiais que caso a situação persistisse, era para o morador procurar a 7° Delegacia de Polícia Civil para registrar o fato.

Assim que os militares deixaram o local, a mulher do homem foi até o apartamento da vizinha tirar satisfação, quando agrediu a mulher, de 40 anos, causando ferimentos no rosto e arrancando seus cabelos.

As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e perturbação de trabalho ou sossego alheio.

