Em casa, homem é esfaqueado e tem moto roubada por quadrilha

Na madrugada deste sábado (24), um morador de Dourados foi surpreendido quando teve a sua casa invadida por cinco homens. A vítima foi esfaqueada por diversas vezes, e ainda teve sua moto roubada pela quadrilha.

O caso aconteceu no Bairro Residencial Parque do Lago II, em Dourados. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que por volta das 3h15 os suspeitos derrubaram o portão da casa, entraram no imóvel e começaram a bater em seu esposo.

Durante as agressões, os homens esfaquearam a vítima e na sequência fugiram levando a moto Honda Fan 2010, cor azul, placa HPR 5618, que estava na garagem. A mulher ainda relatou que os criminosos são conhecidos do casal, mas não sabia os nomes.

No dia anterior ao crime, a vítima teria discutido com um dos suspeitos, mas a esposa não sabe o motivo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada em estado grave ao Hospital da Vida.

Devido a gravidade das lesões, a Polícia Militar não conseguiu coletar mais informações com o homem. O caso foi registrado como roubo qualificado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também