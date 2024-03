Preso no último dia 7 e solto no sábado (9), Adriel Ferreira Leão, de 20 anos, acabou detido na manhã deste domingo (10), em Dourados depois de furtar uma caminhonete Ranger em Itaporã.



De acordo com o Dourados Agora, a Polícia Militar de Dourados, foi informada pelas autoridades de Itaporã sobre o furto da caminhonete, assim os militares douradenses fizeram uma barreira na avenida Presidente Vargas.



Saindo de Itaporã já chegando em Dourados, Adriel tentou fugir dos policiais e desobedeceu a ordem de parada.



Para tentar se livrar da perseguição, o autor jogou o veículo contra os policiais e teve os pneus atingidos por tiros.

O autor acabou perdendo o controle e bateu com o veículo no muro de uma residência. Ferido por estilhaços, ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e permanece no Hospital sob escolta policial.





