Em poucas horas, homens são mortos e desovados em Sidrolândia

O corpo de um homem foi desovado na rodovia MS-162 entre Sidrolândia e o distrito do Quebra Coco, e encontrado durante a segunda-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local onde o corpo de um homem, que estava em avançado estado de decomposição. Por conta do estado, as equipes não puderam fazer a identificação da vítima.

O site Notícidade, que acompanhou o caso, apurou que o corpo parece ter uma perfuração no crânio, possivelmente causada por um tiro efetuado de cima para baixo. Isso pode indicar que a vítima tenha sido executada.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local acompanhar o caso.

Mais um – Ainda na manhã de ontem, mais um corpo foi encontrado nas proximidades da zona rural de Sidrolândia. Porém, essa vítima foi carbonizada pelos executores.

Ainda segundo o site Notícidade, o corpo estava na região do Assentamento Capão Bonito II. Ao que tudo indica, o homem foi assassinado e depois atearam fogo no corpo. Também ainda não houve identificação da vítima.

Este segundo caso também está sendo investigado pelas autoridades policiais.

