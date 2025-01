Em surto, homem sobe em torre de energia no Jardim Centenário

Um homem de 39 anos acabou subindo em uma torre de energia na Avenida Guaicurus, próximo do Cemitério Parque Monte das Oliveiras, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (29) durante um quadro de surto psicológico.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o rapaz faz algo do tipo, e no último domingo (26) havia escalado a uma torre de energia na Rua Ricardo Albino Pedro, localizada no Bairro Aquarius, mobilizando uma operação com presença do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Energisa.

Na ocasião, ele desceu da estrutura, içado pelos bombeiros, após 3h de negociação.

Desta vez, ele desceu da torre por conta própria, após conversar com uma equipe da Polícia Militar que atendia a ocorrência. Aos policiais, ele contou que estava com problemas pessoas e tem um filho pequeno, mas que estava proibido de ver a criança, por decisão da ex-mulher, por ser um usuário de droga.

O pai do rapaz foi até o local, e após conversar com ele e receber a informação que receberia ajuda para lidar com seus problemas, resolveu descer da torre por conta própria.

Homem já foi preso por tentar roubar dinheiro em casa na Capital

Durante a noite da última sexta-feira (24), ele já havia sido preso após invadir uma casa, armado com uma faca, no loteamento Rancho Alegre II, na Capital, atrás de dinheiro para comprar drogas.

Na residência invadida estavam uma mulher, de 53 anos, e seu filho, de 7 anos, que ficaram em choque, e outras crianças, com idades entre 8 e 10 anos, que ficaram assustadas com a ação.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como violação de domicílio e ameaça.

