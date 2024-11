Em surto, mulher sobe no telhado do posto de saúde da Moreninha III

Uma jovem, de 19 anos, surtou e ameaçou se jogar do teto do posto de saúde da Vila Moreninha III, localizado na Rua Anacã, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o final da manhã desta sexta-feira (15).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a mulher tem problemas psiquiátricos e sofre de depressão profunda. Em surto, ela subiu no telhado e ficou ameaçando se jogar, para tentar tirar a própria vida.

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo as negociações para convencer a mulher a descer do local. Após algum tempo, ela aceitou sair do telhado, sendo resgatada pelos militares.

Por conta da sua condição de saúde, ela foi levada para um CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), onde receberá atendimento médico especializado.

Durante as negociações, para evitar qualquer estimulo, a rua em torno do posto foi isolada pelos militares.

