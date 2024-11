'Engavetamento' deixa o trânsito lento na Gury Marques

Uma colisão, envolvendo três veículos, deixou o trânsito lento na Avenida Gury Marques durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), em Campo Grande. A colisão deixou uma fila enorme de carros entre a famosa ‘rotatória do refrigerante’ e a rodoviária.

Conforme o apurado pelo JD1, o acidente foi uma espécie de engavetamento. O condutor da Volkswagen Saveiro contou que seguia pela avenida no sentido centro, quando o carro que estava em sua frente parou para deixar um pedestre passar na faixa.

Ao ver a ação, o motorista de um Chevrolet Cobalt também realizou a parada. Porém, o condutor de um motorhome não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a traseira do Cobalt, que foi jogado contra a Saveiro.

Por sorte, ninguém ficou ferido durante a colisão. O motorista da caminhonete é do interior de São Paulo e veio para Campo Grande fazer uma entrevista de emprego, mas precisou reagendar a conversa com a empresa por conta da empresa.

O dono do motorhome estava indo levar o veículo para resolver um problema mecânico, enquanto o motorista do Cobalt seguia para o serviço com a empresa.

O Juizado de Trânsito foi acionado para fazer as investigações a respeito do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também