Esfaqueado, jovem chama o socorro três vezes e se esconde ao ver a PM chegando junto

Um rapaz, de 19 anos, foi socorrido após ser esfaqueado e tentar se esconder dos socorristas na cidade de Aquidauana. O caso aconteceu entre a noite de domingo (14) e a madrugada de segunda-feira (15).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros da cidade foi chamado na noite de domingo pela primeira vez, pois um rapaz havia sido vítima de agressão física e foi esfaqueado. Porém, quando chegaram ao local junto com a Polícia Militar, não encontraram a pessoa.

Depois de sair do endereço, cerca de 1h depois, as equipes foram novamente acionadas. A testemunha do acionamento, mais uma vez, passou as mesmas informações. Assim como na primeira vez, a vítima não chegou a ser localizada pelas autoridades.

Já era mais de meia noite, quando um novo chamado foi feito para a região, sendo que a pessoa relatou uma “queda acidental da própria altura”. Ao chegar, os militares encontraram duas vítimas, sendo que uma delas era o rapaz esfaqueado no tórax e no cotovelo. Ele exalava um forte odor etílico.

A outra vítima contou para as autoridades que caiu de bicicleta, por isso estava machucado. Durante a checagem, os militares verificaram que o rapaz esfaqueado era o mesmo que havia acionado o Corpo de Bombeiros outras duas vezes, mas sempre se escondia quando a guarnição chegava com a Polícia Militar.

Eles foram socorridos, sendo encaminhados para uma unidade de saúde.

