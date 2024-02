'Estou com demônio no corpo': Homem tenta matar a própria família em MS

"Estou com o Demônio no corpo e vou matar todo mundo", disse um homem, de 31 anos, ao chegar na casa de parentes, armado com um facão e começar a atingir os familiares. O caso aconteceu durante a noite segunda-feira (27), no Bairro Jardim Piratininga, em Dourados. Três pessoas ficaram feridas durante a ação.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma das vítimas contou que estava em casa quando seu irmão chegou, já completamente fora de si e fazendo as ameaças. Enquanto todo mundo ‘processava’ o que ele havia dito, o rapaz começou a desferir os golpes, atingindo primeiro seu cunhado, com um golpe na região da testa.

Para tentar impedir a ação do autor, a mulher e seu pai entraram na frente dele. Porém, também foram atingidos, sendo que ela foi acertada nas costas e o homem na região do ombro esquerdo. Quando conseguiram se desvencilhar do rapaz, ele pegou o facão, alguns objetos e fugiu em uma bicicleta.

A Polícia Militar foi acionada, dando inicio ao atendimento da ocorrência e procurando pelo autor. O rapaz acabou sendo localizado a cerca de 2km da residência e chegou a resistir a prisão, mas terminou algemado do mesmo jeito.

Durante conversa com os militares, ele confessou o crime e disse que a intenção era tirar a vida de seus familiares. O facão utilizado por ele ainda estava com vestígios de sangue pela lâmina.

As vítimas foram então encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, onde receberam atendimento médico. O caso foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o registro entrou como resistência, homicídio simples na forma tentada, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

