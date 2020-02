Adolescente joga bicicleta contra estuprador e consegue fugir de abuso

Um estuprador de 40 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta sexta-feira (14), após atacar uma adolescente de 17 anos, na Vila Trindade em Aquidauana.

Segundo informações do Blog da Gi, a adolescente seguia de bicicleta por uma das ruas do bairro, quando o autor segurou a garupa e derrubou a menina no chão. Em seguida, ele tapou a boca dela, passou a mão em partes do seu corpo e a ameaçou, para levá-la até um local conhecido como “buracão”.

Porém a jovem conseguiu se desvencilhar, jogou a bicicleta contra o homem e correu, pedindo ajuda. A família da adolescente foi até a delegacia e registrou boletim de ocorrência. Aproximadamente 3 horas após o ocorrido, a Força Tática localizou o autor e efetuou sua prisão. De acordo com a polícia, ele já possui passagem por estupro.

Nos comentários da publicação moradores reclamam que o bairro onde aconteceu o crime, é um bairro perigoso e que necessita de atenção, outros se indgnam com a impunidade. "Que pena que a nossa lei não é rápida como a polícia, eles prendem mas a lei e falhas logo estão soltos", comentou um internauta.

Deixe seu Comentário

Leia Também