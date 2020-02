Justiça determina prisão preventiva de homem acusado de estuprar enteada

O homem acusado de abusar da enteada 3m Dourados, teve a prisão decretada pela justiça em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (31). Ele será transferido para a penitenciária Estadual de Dourados (PED)



Ele havia sido levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Polícia Civil de Dourados depois que a própria enteada, de sete anos, relatou o abuso.



Segundo a vítima, que estava sozinha com o acusado em uma residência no bairro Canaã III, o padrasto havia lhe chamado para entrar em um dos cômodos para “fazer aquele negócio”, de acordo com as palavras da vítima.



Ainda de acordo com relato, ela teria negado, mas o homem a forçou a passar a mão nas partes íntimas dele. A mãe da criança diz que, ao chegar na casa, encontrou os dois no quarto.



Após o susto que tomou com a situação, ela conta que levou a menina por volta das 15 horas de quarta-feira ao HU (Hospital Universitário) de Dourados. Funcionários do hospital, depois de escutar os relatos, ligaram para a polícia, que foi ao local minutos depois.



O homem foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil e já está sendo investigado por outros possíveis crimes. Ele será autuado primeiramente por estupro de vulnerável.



Ele nega as acusações da enteada, alegando que havia chamado a menina para ajudá-lo a vestir o short.



As duas versões serão analisadas pelos policiais





