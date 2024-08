Evadido é esfaqueado em briga e suspeito é detido pela GCM no centro de Campo Grande

Jome Ferreira Coelho foi detido e encaminhado para a delegacia na noite desta quinta-feira (22) sob a acusação de ter esfaqueado um homem, identificado apenas como Waldiney, no centro de Campo Grande.

Informações da Guarda Civil Metropolitana apontam que populares apareceram no ponto base da corporação na região da antiga rodoviária e informaram sobre a via de fatos entre os homens.

Ao chegar no endereço indicado, no cruzamento das ruas Alan Kardec com Antônio Maria Coelho, encontraram Waldiney ferido com uma facada no braço esquerdo. No local também estava o suspeito Jome.

A viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa, contudo, houve necessidade de escolta devido o homem estar evadido do sistema penitenciário.

Já o suspeito foi detido e levado para a delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também