Ex-BBB e advogada de Deolane, Adélia Soares, é indiciada por associação criminosa

Adélia Soares, ex-BBB e advogada de Deolane Bezerra, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por falsidade ideológica e associação criminosa. A informação foi publicada pela TV Globo.

Segundo investigação da polícia, Adélia se associou à máfia chinesa para abrir empresas de fachada de jogos de azar no Brasil.

A participante do BBB 16 teria aberto uma empresa chamada Playflow com documentação falsa em Suzano, São Paulo. A entidade tem sede nas Ilhas Virgens Inglesas, e recebia dinheiro de jogos ilegais, como o "Tigrinho".

A investigação detectou que instituições de pagamento sem autorização do Banco Central do Brasil movimentaram cerca de R$ 2,5 bilhões em operações cambiais fraudulentas para possibilitar a remessa das apostas ao exterior. Para lastrear essas operações, fraudavam os nomes dos remetentes usando CPFs de pessoas mortas

Em nota, a PCDF confirmou que o inquérito policial foi remetido à Justiça Federal por "indícios de crimes contra o sistema financeiro". A partir de agora, é o órgão que dará seguimento ao caso. Mas a polícia não informou se há ligação entre o indiciamento de Adélia e a prisão de Deolane.

A influenciadora foi presa na quarta-feira (04), alvo da operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Quem é Adélia?

Adélia atua na defesa de Deolane e já defendeu outros famosos como MC Mirella, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa.

A ex-BBB foi a sexta eliminada em um paredão triplo na edição de 2016. A advogada mudou completamente o visual após deixar o programa. Adélia fez bichectomia, colocou lentes de contato e harmonização orofacial, além de trocar a prótese de silicone, perder 45kg e fazer abdominoplastia e lipoescultura.

Adélia foi candidata a deputada federal por São Paulo, mas não conseguiu o número de votos necessários para exercer o cargo. Ela se filiou ao partido Patriota e teve apenas 718 votos no Estado.

