Ex-diretor da Abin vai depor à PF sobre tentativa de golpe

A Polícia Federal convocou o deputado federal Delegado Alexandre Ramagem (PL-RJ) para depor, na tarde de terça-feira (4), no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe que supostamente envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tentava impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2023.

Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Bolsonaro, e já é investigado em outro inquérito que apura o uso de um software ilegal para espionagem de inimigos políticos do ex-presidente.

O inquérito atual investiga uma tentativa de golpe envolvendo uma articulação do ex-presidente com integrantes das Forças Armadas para impedir a posse de Lula.

Se espera que o inquérito seja concluído nos próximos dias, com a possibilidade de ex-ministros e até mesmo Bolsonaro sendo indiciados.

