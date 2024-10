Ex-funcionário de fazenda é identificado como autor de furtos em Coxim

O ex-funcionário de uma fazenda, de 31 anos, localizada na zona rural de Coxim, foi identificado como autor de um furto de bombas de poço artesiano e de placas solares no município. Até o momento foram recuperadas quatro bombas, no valor de R$ 3,5 mil, cada.

Conforme as informações divulgadas pelas autoridades, a investigação apontou que três quadros de distribuição de energia solar, que haviam sido furtados de um galpão pertencente a um empresário da cidade.

O caso teve início quando a vítima registrou um boletim de ocorrência, relatando o sumiço de 46 placas solares de sua empresa. O crime ocorreu em um galpão localizado na BR 163.

O galpão foi encontrado com os cadeados intactos, levantando suspeitas sobre a possível participação de um ex-funcionário. Ao longo dos trabalhos, as equipes foram informadas que o autor estaria vendendo placas solares em condições suspeitas.

Com a autorização da companheira do autor, os policiais entraram no imóvel e encontrou as bombas d’água e os quadros de distribuição de energia solar. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também