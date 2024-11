Ex-mulher de homem-bomba do STF disse à PF que plano era matar Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) começará a ouvir formalmente a ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que tentou explodir o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (14), em Brasília, e se matou logo em seguida.

Ela foi localizada por agentes em Santa Catarina, e foi encaminhada à delegacia no município de Lages. A oitiva não tem tempo de duração estimado, nem uma previsão de quando ela deve ser liberada.

Mais cedo, em um vídeo captado pela corporação, a ex-mulher relatou que o atentado já era planejado há muito tempo pelo chaveiro e ex-candidato à vereador de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Ainda segundo ela, o objetivo de Francisco era assassinar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e “quem estivesse perto” no momento.

Ela afirmou ainda que Francisco “só falava de política” e estava obcecado com a ideia de atacar Moraes, e que o assunto dominava as falas do ex-candidato desde que Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição presidencial de 2022.

O plano de Francisco era “fazer algo maior”, mas que já tinha a intenção de se matar após o assassinato de Moraes.

