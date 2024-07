Falha durante a decolagem faz avião sair da pista em Chapadão do Sul

Um avião, monomotor, saiu da pista do aeródromo de Chapadão do Sul, durante a tarde de quarta-feira (17). Três passageiros estavam dentro da aeronave.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, o piloto estava decolando, quando acabou apresentando uma falha no trem de pouso e saiu da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu durante o incidente.

A aeronave pertence a um consórcio de produtores rurais. Os ESO (Eventos de Segurança Operacional), caracterizados como acidente, incidente grave e incidente aeronáutico devem ser comunicados à ANAC, para que seja feita a investigação sobre o caso.

