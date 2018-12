Fazendeiro é multado em R$ 10 mil por desmatamento

No domingo (23), um homem de 60 anos, foi autuado em flagrante por executar a supressão de vegetação de matas ciliares do rio Formoso, em Bonito. Ele também desmatou uma área brejosa, que também é protegida por lei.

De acordo com informações da polícia militar ambiental, o infrator realizou o desmatamento das áreas protegidas, que foi verificado por imagem de satélite e drone e que medido com GPS, perfez 0,32 hectare. No local foram construídos 250 m² para passarelas em deck à margem do rio Formoso, tudo sem autorização ambiental. As atividades foram paralisadas.

O proprietário foi multado em R$ 10.000,00 pelas infrações. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

