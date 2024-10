Homem encontra bomba de uso militar em fazenda de Sidrolândia

O administrador da Fazenda Nova São José, em Sidrolândia, acabou passando por uma situação inesperada ao encontrar, nesta segunda-feira (21), um artefato explosivo de natureza militar na propriedade.

Logo após encontrar o explosivo, o administrador entrou em contato com a Polícia Militar, via 190, informando sobre o explosivo, que enviou uma guarnição até o local, confirmando a natureza do artefato.

O Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e, ao chegar no local, realizou a desativação do artefato, que ocorreu sem incidentes e riscos à população.

