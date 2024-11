'Feio' é agredido com golpes de barra de ferro em bar de Dourados

Homem, conhecido apenas como ‘Feio’, foi socorrido em estado grave após ter sido espancado na madrugada deste sábado (30), em um bar localizado no cruzamento das ruas Filinto Muller e Ciro Melo, no Jardim Santa Maria, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava no estabelecimento quando começou a causar confusão, sendo retirado do local pelos seguranças.

No entanto, pouco depois, Feio voltou ao local armado com uma barra de ferro, indo em direção ao grupo que havia arrumado confusão anteriormente. No entanto, ele acabou sendo desarmado e apanhando.

Por contado espancamento, o homem precisou ser socorrido, sendo encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital da Vida.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal e será investigado.

